الأحد 05 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة رئيس مدينة قليوب ومديرة الطب البيطرى بالمحافظة للمحاكمة

محكمة
محكمة
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قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 43 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة رئيس مركز ومدينة قليوب ومديرة مديرية الطب البيطري بالقليوبية للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

 

أكد تقرير الاتهام أن حامد محمد طلبة، رئيس مركز ومدينة قليوب قبل إحالته للمعاش وأمل عبد الفتاح إبراهيم، مديرة مديرية الطب البيطري بالقليوبية خلال عامي 2019 ــ 2020، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على ممتلكات الوحدة التي يعملان بها وقصرا مما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة

 

وكشفت التحقيقات أن المحالين تقاعسا كل منهما في حدود اختصاصه وبصفتهما الوظيفية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكين عمال حراسة ليلية بمجزر قليوب مما ترتب عليه تعرضه للسرقة يومي 2 سبتمبر 2019 و19 أغسطس 2020، وضياع المسروقات على الدولة والبالغ قيمتها 155 ألف جنيه.

 

وانتهت التحقيقات، إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات إدارية منصوص عليها بالمواد أرقام 58 ـ60 ـ 61 ـ 62/4، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

 

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا، طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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