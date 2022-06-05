أبو جبل حارسا.. تشكيل منتخب مصر لمباراة غينيا فى تصفيات أمم إفريقيا

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار في ستاد القاهرة بحضور 40 ألف متفرج.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش