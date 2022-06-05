الأحد 05 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار أمني باستاد القاهرة استعدادًا لتأمين مباراة مصر وغينيا (صور)

منتخب مصر
منتخب مصر
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انتشر رجال الأمن، منذ قليل، باستاد القاهرة لتأمين مباراة منتخب مصر وغينيا اليوم الأحد التاسعة مساءً، في افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

ويشهد استاد القاهرة انتشارًا أمنيًا للأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية، حتى فتح الأبواب واستقبال الجماهير، وصولًا لانتهاء المباراة، وتأمين نجوم المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح. 

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير قبل انطلاق المباراة بساعات، فضلًا عن تأمين ممر اللاعبين وطاقم التحكيم، وتأمين حافلات اللاعبين.

ويبدو التشكيل الأقرب للمنتخب أمام غينيا مكونًا من:

محمد أبوجبل فى حراسة المرمى، وفى الدفاع الرباعى كريم حافظ ومحمود "الونش" وياسر إبراهيم وعمر جابر، وفى الوسط الثلاثى حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين، وفى الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن "تريزجيه".

وكان إيهاب جلال قد ضم 29 لاعبًا لقائمة منتخب مصر وجاءت الأسماء كالتالى: 

محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحى - محمود جاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبدالمنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.

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