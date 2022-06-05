«روح الدراما المصرية».. المخرج محمد فاضل مرشحًا لجائزة النيل

لقب بـ"روح الدراما المصرية"، كما أنه "الأب الروحي للدراما المصرية"، فرغم أنه يكره أن يُطلق عليه ألقاب، إلا أن بصمته تركت أثرًا واضحًا في الأعمال الدرامية، هذا هو المخرج محمد فاضل، الذي رُشّح اليوم في القائمة القصيرة لجائزة النيل مرشحًا عن نقابة المهن التمثيلية.

محمد فاضل هو مخرج مصري، من مواليد 25 يونيو 1938، تخرج في كلية الزراعة.

في المرحلة الثانوية كون المخرج محمد فاضل فرقة مسرحية مع مجموعة من زملائه وكانوا يعرضون أعمالهم في الملاجئ.

لم يقتصر عمل محمد فاضل على التليفزيون فحسب، بل امتد إلى السينما، حيث قدم عدة أفلام منها: (شقة في وسط البلد) 1975، (حب في الزنزانة) 1983، (ناصر 56) 1996، (كوكب الشرق) 1999.

بدأ المخرج محمد فاضل مشواره المهني في مجال الإخراج بمسلسل "جحا المصري" والذي عرض في عام 1968 وقام ببطولة هذا المسلسل الفنان عبد المنعم مدبولي وعددٌ من النجوم الكبار.

وفي مجال السينما، قدم المخرج محمد فاضل عددًا محدودًا من الأعمال ولكنها تعتبر من أبرز الأعمال السينمائية على المستوى المحلي والعربي، ومن أهم ما قدمه المخرج محمد فاضل في مجال السينما فيلم ناصر 56 والذي قام ببطولته الفنان أحمد زكي والفنانة فردوس عبد الحميد والفنانة أمينة رزق والفنان حسن حسني والفنان أحمد خليل.

جدير بالذكر أن المخرج محمد فاضل نشر صورة لمسلسل أبو العلا البشري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب قائلًا: "إن خير ما أسعدنى في ذكرى يوم ميلادى هو أن ثلاثة أعمال فنية لى وبغير ترتيب، عرضت وتعرض على ثلاث شاشات بالتوالى: رحلة السيد أبو العلا البشرى على النهار دراما، وقال البحر على CBC دراما، وليلة القبض على فاطمة ON دراما، الحمد لله.. "إنِّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا".