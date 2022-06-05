عرضت حياة طفلة للخطر.. النيابة تحبس المتهمة بإلقاء رضيعتها فى الشارع بأكتوبر

قررت النيابة العامة بـ6 أكتوبرحبس سيدة متهمة بالتخلص من طفلتها الرضيعة، بإلقائها فى الشارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت لها تهمة تعريض حياة الطفلة للخطر.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كواليس القبض على سيدة متهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة، بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن المتهمة ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وفور إنجابها الطفلة تخلصت منها في الشارع.

وأرشدت المتهمة عن الشخص الذي ارتبطت به، وأقامت معه علاقة غير شرعية، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، كما تم إيداع الطفلة دار رعاية، والتحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت المتهمة خلال تخلصها من الطفلة بالشارع، بجوار أحد العقارات.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على طفلة رضيعة أمام عقار بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على طفلة حديثة الولادة خالية من الإصابات، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة، التي رصدت سيدة تلقي الطفلة أمام العقار وتفر هاربة.

توصل رجال المباحث لهوية السيدة المتهمة، وتم القبض عليها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وجارٍ مناقشتها لكشف ملابسات تخلصها من الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.