«بسبب لعب العيال».. إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالسلام

تسببت خلافات الجيرة بسبب لهو الأطفال في إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة السلام وألقي القبض على 5 آخرين وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة النهضة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وبالفَحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص وطرف ثانى أكثر من 5 أشخاص بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن إصابة "ممدوح.ع"، و"مجدى.س"، ونجلة" محمد"، جميعهم من الطرف الأول، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان، الذين أكدوا نشوب مشادة كلامية بين أفراد الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى.

أضافوا أن الشخص من الطرف الثاني استدعى أهله وقاموا بالتعدي على الطرف الأول بالكزلك ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة بجسدهم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 أفراد من الطرف الثانى وهم "حسن.م"، و"محمد.ل" ، و"محمد.ف"، و"عبد الرزاق.م"، و"ميادة.م" وجار ضبط باقى المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة برقم 6408 لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق.