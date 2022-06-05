بالخطوات.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني

خلال هذه الأيام يكثُر البحث عن نتائج الشهادات المختلفة منها رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني، عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، ومن المفترض أن يعلن الأزهر الشريف، عن نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس والاسم 2022، فور الانتهاء من أعمال رصد وتصحيح الدرجات، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال ساعات قليلة من اليوم أو الغد على حدٍ أقصى، ولانتظار النتيجة من قبل آلاف الطلاب في محافظات مصر المختلفة تصدرت "نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية" عناوين البحث.

ومن باب مساعدة الطلاب على معرفة النتيجة فور ظهورها، يستعرض "الدستور" في السطور الآتية كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الأزهر من خلال بوابة الأزهر وموعد انتهاء امتحانات الدور الثاني.

موقع الأزهر الإلكتروني للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

يستطيع طلاب المعاهد الأزهرية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021- 2022 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وتيسيرًا على الطلاب مكن الحصول على النتيجة إلكترونيًا وعبر الهاتف وفقًا للمخطط الرقمي الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه لضمان إجراءات ميكنة الخطوات الحكومية والتحول الرقمي وإنجاز المصالح دون جهد كبير.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني

الدخول عبر موقع بوابة الأزهر من خلال هذا الرابـــــــــــــــــــــــــــــط. اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته بالتفصيل متضمنة المحافظة والإدارة التعليمية.

تسجيل رقم جلوس الطالب .الضغط على أيقونة الاستعلام. ظهور نتائج الطالب المستعلم عن درجاته بالتفصيل.

يذكر أن طلاب سنوات النقل الأزهريين الذين لم يحالفهم النجاح في الدور الأول للفصل الدراسي الثاني من هذا العام ستنطلق امتحانات الدور الثاني بالمعاهد الأزهرية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم 17 يوليو المقبل عقب الانتهاء من امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية مباشرة والتي ستبدأ في يونيو المقبل.

امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل يوليو القادم

قد انتهت امتحانات الشهادة الابتدائية 2022 الفصل الدراسي الثاني دور أول في يوم 7 مايو الماضي وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الذي تم اعتماده مسبقا وسط إجراءات احترازية لتفادي موجة ارتدادية من تفشي وباء كورونا ورقابة صارمة لمنع الغش الإلكتروني بين الطلاب حيث تم حظر منع دخول الهواتف المحمولة للجان الامتحانية والتجمع الطلابي داخل المعهد عقب انتهاء مدة الزمنية للامتحان وعدم السماح لأولياء الأمور بالتواجد خارج أسوار المعهد الأزهري أثناء انعقاد الامتحانات كي يحصل كل طالب على درجات مكافئة لمستواه الدراسي وتمثل نقاط ضعفه وقوته.