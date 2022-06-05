الأحد 05 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني

الأزهر
الأزهر
ads

خلال هذه الأيام يكثُر البحث عن نتائج الشهادات المختلفة منها رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني، عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، ومن المفترض أن يعلن الأزهر الشريف، عن نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس والاسم 2022، فور الانتهاء من أعمال رصد وتصحيح الدرجات، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال ساعات قليلة من اليوم أو الغد على حدٍ أقصى، ولانتظار النتيجة من قبل آلاف الطلاب في محافظات مصر المختلفة تصدرت "نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية" عناوين البحث.

بالاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022

ومن باب مساعدة الطلاب على معرفة النتيجة فور ظهورها، يستعرض "الدستور" في السطور الآتية كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الأزهر من خلال بوابة الأزهر وموعد انتهاء امتحانات الدور الثاني.

موقع الأزهر الإلكتروني للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

يستطيع طلاب المعاهد الأزهرية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021- 2022 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وتيسيرًا على الطلاب مكن الحصول على النتيجة إلكترونيًا وعبر الهاتف وفقًا للمخطط الرقمي الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه لضمان إجراءات ميكنة الخطوات الحكومية والتحول الرقمي وإنجاز المصالح دون جهد كبير.

محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني

 

  1. الدخول عبر موقع بوابة الأزهر من خلال هذا الرابـــــــــــــــــــــــــــــط.
  2. اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته بالتفصيل متضمنة المحافظة والإدارة التعليمية.

  1. تسجيل رقم جلوس الطالب
  2. .الضغط على أيقونة الاستعلام.
  3. ظهور نتائج الطالب المستعلم عن درجاته بالتفصيل.

يذكر أن طلاب سنوات النقل الأزهريين الذين لم يحالفهم النجاح  في الدور الأول للفصل الدراسي الثاني من هذا العام ستنطلق امتحانات الدور الثاني بالمعاهد الأزهرية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم 17 يوليو المقبل عقب الانتهاء من امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية مباشرة والتي ستبدأ في يونيو المقبل.

امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل يوليو القادم 

قد انتهت امتحانات الشهادة الابتدائية 2022 الفصل الدراسي الثاني دور أول في يوم 7 مايو الماضي وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الذي تم اعتماده مسبقا وسط إجراءات احترازية لتفادي موجة ارتدادية من تفشي وباء كورونا ورقابة صارمة لمنع الغش الإلكتروني بين الطلاب حيث تم حظر منع دخول الهواتف المحمولة للجان الامتحانية والتجمع الطلابي داخل المعهد عقب انتهاء مدة الزمنية للامتحان وعدم السماح لأولياء الأمور بالتواجد خارج أسوار المعهد الأزهري أثناء انعقاد الامتحانات كي يحصل كل طالب على درجات مكافئة لمستواه الدراسي وتمثل نقاط ضعفه وقوته.

الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022 الشهادة الابتدائية

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. تعرف على التفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

انقطاع مسيرة التنمية.. العدو الأول لمصر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

بالاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 فى محافظات مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية 2022 بالاسم فقط

رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

‎موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

أم كلثوم ليست صنمًا

ماجد حبته

مائة يوم من الارتباك

حسين دعسة

أول مائة يوم من الحرب الروسية الأوكرانية

د.أحمد الخميسى

الفراعنة من أوكرانيا.. ظهرت الحقيقة

ماجد حبته

اجتماعات البنك الإسلامى

علي سعدة

الدين المعاملة

السمّاح عبد الله

دفاعًا عن أم كلثوم

صفاء النجار

أين وماذا حدث لحركية المعرفة فى الواقع العربى؟

صور

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الانتقام.. كيف سترد إيران على اغتيال "خدائي" بيد الموساد؟

500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نكستنا سببها غياب الإرادة الدولية والأمريكية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى