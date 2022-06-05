الأحد 05 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جنايات الإسكندرية» تُحيل ربة منزل استعانت بعشيقها لقتل زوجها للمفتى

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة أوراق عامل وربة منزل إلى مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما، على خلفية اتهامهما بقتل زوج المتهمة الثانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمد أحمد على سالمان، والمستشار محمود سلامة شرف الدين، وممثلي النيابة العامة المستشار كريم عبد العزيز، رئيس نيابة الدخيلة الكلية، والمستشار أيمن حلاوة، وكيل نيابة ثان العامرية.

وتعود أحداث الواقعة فى القضية رقم 18864 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بالعثور على جثة المجنى عليه داخل الشقة محل سكنه بمحل إقامته دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، عن قيام المتهمة الثانية "ا.ف.ص" 26 سنة ربة منزل، بالاتفاق مع المتهم الأول "م.أ.ح"، 20 سنة، عامل، لقتل المجنى عليه "م.م.ص"، زوج المتهمة الثانية، وبعد أن تعرف المتهم الأول على المتهمة الثانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حضر المتهم الأول من محافظة الجيزة إلى محافظة الإسكندرية بمحل سكنها وقامت المتهمة بإخفائه داخل الشقة حتى عاد المجنى عليه زوجها وعندما استغرق فى نومه، أمدت المتهمة الثانية المتهم الأول بسلاح أبيض سكين وقيدها بحبل لإبعاد الشبهة عنها وفق تخطيطهما المسبق وتوجه المتهم إلى غرفة نوم زوجها، حيث عاجله بعدة طعنات بالرقبة والكتف واليد اليسرى وأماكن متفرقة والتى أودت بحياته. 

وبتكثيف التحريات دلت على قيام المتهمة والمتهم الأول بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي حددت جلسة 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم فى إعدامهما.

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