الأحد 05 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنقاذ شخصين من الغرق بمياه ترعة المريوطية في البدرشين

الإنقاذ النهري
الإنقاذ النهري
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نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الأحد، في إنقاذ شخصين من الغرق بمياة ترعة البدرشين بعد انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بدائرة مركز شرطة في البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلابها داخل ترعة المريوطية. 

وتم انتشال السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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