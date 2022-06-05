الأحد 05 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شخص غرق داخل سيارته بترعة الإسماعيلية

غرق
غرق
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شخص لقى مصرعه غرقًا داخل سيارته بترعة الإسماعيلية بطريق "الإسماعيلية- الزقازيق الزراعي"، بالقرب من عزبة شعيب، بمركز ومدينة أبو صوير.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بمصرع شخص يدعى سعيد حسن الشحات، 50 عامًا، مهندس زراعي، داخل سيارته والتي سقطت بترعة الإسماعيلية بطريق "الإسماعيلية الزقازيق الزراعية" ناحية كوبري عزبة شعيب بمركز ومدينة أبو صوير.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف، وتم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى التل الكبير.

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