إخماد حريق محل بحى وسط الإسكندرية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق بمحل منظفات بشارع زين العابدين بحي وسط الإسكندرية دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل محل منظفات بشارع زين العابدين بحي وسط الإسكندرية، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع انتقاله إلى العقارات المجاورة وتمت السيطرة بدون خسائر في الأرواح.

وكشفت التحريات الأولية عن أن ماسا كهربائيا حدث داخل المحل وراء اشتعال النيران، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.