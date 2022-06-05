الأحد 05 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مشاركة مميزة لطلبة الكليات العسكرية فى ماراثون للدراجات بالعاصمة الإدارية

ماراثون للدراجات
ماراثون للدراجات بالعاصمة الإدارية
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شارك عدد من طلاب الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية فى فعاليات ماراثون الدراجات، الذى أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتى تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للدراجات والتنمية المستدامة.

ويأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة.

وأظهر طلبة الكليات العسكرية خلال الماراثون ما يتمتعون به من مهارات رياضية وقدرة بدنية عالية مكنتهم من تحقيق عدد من المراكز المتقدمة.

جدير بالذكر، أن الماراثون أقامته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للدراجات بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ويعد الماراثون أكبر تجمع شبابى لرياضة الدراجات الهوائية بمشاركة 25 ألف شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

وبدأ خط سير الماراثون من أمام المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولاً لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، لمسافة تبلغ 21 كيلومتراً.

وعقب انتهاء الماراثون نُظمت احتفالية كبرى بمشاركة عدد من نجوم الفن، وتم تكريم عدد من الشباب المشارك بالاحتفالية لحصولهم على المراكز الأولى فى ماراثون الدراجات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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