الأحد 05 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة تشكيل عصابى سرق مواطنًا بالإكراه فى مدينة نصر للجنايات

حبس
حبس
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أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم، بإحالة 3 عاطلين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، بأنه حال سيره بمنطقة الحي العاشر فوجئ بقيام 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم، واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالي كرها عنه، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش- طلقتان من ذات العيار- 2 سلاح أبيض "سكين- نصل معدني"- الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الأبيض "سكين" المضبوط بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم السلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والهاتف واتهمهم بسرقته بالإكراه.

كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه في إحدى الوقائع بمسكن أحد المتهمين.

وأضافوا بتصرفهم في هاتف آخر بالبيع لأحد الأشخاص من متجري المواد المخدرة، مقابل تحصلهم على مخدر الهيروين، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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