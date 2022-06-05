حبس عاطل فى عين شمس بسبب قتله لأخيه

جدّدَ قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقه عقب نشوب مشاجرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بمنطقة عين شمس.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص وفاة «ع. س»، 25 سنة، مُصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وآخر بالصدر، وطعنات أخرى، وشقيق المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.