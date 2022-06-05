إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بالخانكة

أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخانكة بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ يفيد بإصابة شخصين على طريق الخانكة- السلام دائرة المركز.

وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن إصابة "م. ي"، 19 سنة، وشخص آخر كان معه بالسيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.