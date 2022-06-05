«ضمن برنامج تنمية الأسرة المصرية» سادس جلسات الدوار بقرية كفر المنازلة بدمياط

تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات جلسات الدوار بجلستها السادسة من قرية كفر المنازلة بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بفرع ثقافة دمياط برئاسة فادي جرجس، ضمن برنامج تنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

واصلت الجلسة بفقرات فنية منها ورشة للرسم على الوجه مع م. إيمان صابر، وأ. غادة فوزي، إلى جانب عروض لعروسة الأراجوز مع المخرج أحمد الغزلاني، واستكملت الفقرات بغناء جماعي للموهوبين من أطفال أهل القرية مع عروسة الأراجوز، كما شاركت فرقة الموسيقي والغناء الشعبي عزفها وغنائها مع عرض التنورة للفنان عبد ربه الشحات، كذلك شارك مواهب أطفال القرية ببعض الفقرات الغنائية مع فرقة الموسيقى والغناء الشعبي، بالختام شارك الأديب والكاتب محمود العباسي بفقرة محكى شعبي مع جمهور الجلسة.

ونفذت مكتبة ميت الخولي سلسلة لقاءات معلومة ومسابقة الشهرية مع رواد المكتبة، قدم خلالها أيمن الاجدر معلومات عن معني الأمن الغذائي ومفهومه وأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي الدائم، كما أوضح أيمن ركائز الأمن الغذائي ومقاييسه والآثار المترتبة على انعدامه، وبالجلسة الأسبوعية لنادى أدب قصر ثقافة دمياط الجديدة للطفل، عقدت محاضرة بعنوان إدارة وقتك فى الإجازة الصيفية مع نيبال فيصل والكاتبة نورة بركة، الى جانب انعقاد محاضرة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية مع دعاء عبده، وواصل قصر ثقافة دمياط انعقاد ورشة اللغة الإنجليزية الأسبوعية مع أسماء عثمان وتعليم التفرقة بين اللكنتين البريطانية والأمريكية.