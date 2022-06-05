الأحد 05 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرامة 100 ألف جنيه لسيدة تتاجر فى البشر بطنطا

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى بريك، اليوم الأحد، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بالاتجار بالبشر عن طريق شراء طفلة حديثة الولادة من والدتها وتزوير محررات رسمية نظير مبلغ مالي.

كان المستشار سالم حجازى المحامى العام لنيابات شبين الكوم الكلية قد أحال كلًا من "ن.م.ا" 29 سنة ربة منزل،  "غ.ع.ا" 20 سنة ربة منزل للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 4902 لسنة 2021 جنايات قسم منوف والمقيدة برقم 1944 كلى شبين الكوم، لارتكابهما جريمة الاتجار بالبشر فى طفلة حديثة الولادة بأن عرضتها المتهمة الأولى للبيع للمتهمة الثانية مقابل مبلغ من المال، بقصد استغلال الطفلة فى التبني المحظور، وزعم المتهمة الثانية بأنها أم الطفلة وتزوير محررات رسمية.

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