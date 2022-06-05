500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 500 مستوطن، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، فيما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين في المسجد القبلي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي استبقت الاقتحامات بمحاصرة المصلين في المصلى القبلي، وإغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية، وانتشرت في باحات المسجد لحماية لاقتحامات والمقتحمين، الذين أدى بعضهم ما يعرف بالسجود الملحمي حسب طقوسهم التلمودية، في سابقة تاريخية.

كانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت الأسبوع الماضي لتكثيف الاقتحامات، في الخامس والسادس من حزيران الجاري، لمناسبة ما يسمى عيد "نزول التوراة".

وردًا على تلك الدعوات، انطلقت دعوات مقدسية لشد الرحال للأقصى، والتواجد فيه منذ ساعات الفجر للتصدي للاقتحامات، والرباط فيه.

وتتزامن هذه الاقتحامات مع الذكرى الـ55 لاحتلال مدينة القدس.