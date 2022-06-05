السجن 10 سنوات لموظف ابتز زوجته وشقيقتها فى طنطا

قضت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سامي بريك، اليوم، بالسجن الغيابي 10 سنوات لموظف؛ لاتهامه بابتزاز زوجته وشقيقتها وتهديدها بنشر صور وفيديوهات خاصة بشقيقتها حال عدم حصوله على قائمة منقولات الزوجية وإيصال الأمانة الخاصين بشقيقتها.

كان المستشار محمد حسن البواب المحامي العام لنيابات غرب طنطا، أحال المتهم «رمضان.ع.ج» 59 سنة مخلى سبيله موظفًا بوزارة التموين لمحكمة جنايات طنطا في القضية رقم 1841 لسنة 2022 والمقيدة برقم 784 لسنة 2022 كلى غرب طنطا لقيامه بتهديد المجني عليها، مروة سعيد أحمد كتابة بإفشاء صور ومقاطع مرئية خاصة بشقيقتها ميرفت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب وهو الحصول على قائمة المنقولات الزوجية وإيصال أمانة الخاصين بشقيقتها مقابل عدم إفشائه تلك الصور والمقاطع.

وشرع المتهم في الحصول بطريق التهديد على قائمة المنقولات الزوجية وإيصال الأمانة من المجني عليها، وسب المجني عليها، بأن وجه إليها عبارات السب بالمحادثات عبر الفيس بوك.



واعتدى المتهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وإرسال رسائل إلكترونية للمجني عليها، وتعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.