الأحد 05 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2022.. ومعاشات يوليو المقبل

صرف مرتبات
صرف مرتبات
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جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2022 يحصد حاليًا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي “جوجل” وذلك منذ انتهاء قبض رواتب موظفي الدولة عن شهر مايو الماضي.

يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير مواعيد صرف رواتب كافة العاملين في الهيكل الإداري للدولة وفقًا للكتاب الدوري المعتمد من وزارة المالية.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2022

أعلنت وزارة المالية عن الجداول المعتمدة لصرف رواتب كافة الموظفين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة وذلك ضمن الكتاب الدوري المنظم للصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك “ATM” لضمان عدم التزاحم حيث يمكن الصرف من يوم 21 يونيو ويستمر لمدة 5 أيام لضمان صرف كافة العاملين في الدولة بمختلف محافظات الجمهورية.

21 يونيو صرف رواتب موظفي أكثر من 33 وزارة وهيئة تابعة لهم و22 يونيو صرف رواتب موظفي أكثر من 25 وزارة وهيئة تابعة لهم و23 يونيو صرف رواتب موظفي أكثر من 17 وزارة وهيئة تابعة لهم وتخصيص يومي 24 و25 يونيو لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في مواعيدها المخصصة.

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مواعيد صرف معاشات يوليو المقبل 

يستطيع المحالين لسن التقاعد عن العمل لبلوغهم سن الـ 60 صرف معاشاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومكاتب البريد المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية أو عن طريق المحافظ الإلكترونية وذلك خلال الفترة من 1 ـ 6 يوليو وفقًا للشرائح المالية وذلك لضمان عدم التكدس على منافذ الصرف التي أتاحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية.

ويتم صرف معاشات الشريحة الأولى خلال يومي 1 - 2 يونيو لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه.

ويتم صرف معاشات الشريحة الثانية خلال يومي 3 - 4 يونيو لأصحاب المعاشات الأكثر من 1000 جنيه والأقل من 2000 جنيه.

ويتم صرف معاشات الشريحة الثالثة خلال يومي 5-6 يونيو لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي 5 - 6 يونيو 2022.

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جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين بالدولة

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يذكر أن جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2022 وجدول صرف المعاشات يتم اعتماده مسبقًا من وزارة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك لاستعداد منافذ الصرف لاستقبال الموظفين وأصحاب المعاشات.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2022 صرف مرتبات شهر يونيو مرتبات شهر يونيو شهر يونيو يونيو 2022 العاملين في الهيكل الإداري للدولة الهيكل الإداري للدولة

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وائل لطفي

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