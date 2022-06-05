الأحد 05 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع رئيس محكمة فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

حادث تصادم
حادث تصادم
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لقى رئيس محكمة مصرعه وأصيب 10 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص، وأخرى ملاكي بمركز أسيوط.

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز أسيوط يفيد بورود بلاغ من الخدمات الأمنية والأهالى، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي وأخرى ميكروباص.

وأسفر الحادث عن مصرع المستشار «بيشوى . ن»، 55 سنة، رئيس محكمة بإحدى محاكم أسيوط، وإصابة 10 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وأسيوط العام، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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