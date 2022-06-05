الأحد 05 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات مالية وراء مقتل تاجر مواشي في بني سويف

ضبط
ضبط
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تمكنت مباحث بني سويف، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على المتهم بقتل تاجر مواشي وإلقاء جثته بالمياه؛ لخلافات مالية بمنطقة نائية وضربه على رأسه بسبب خلافات مالية.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف يفيد بورود بلاغًا يفيد اختفاء تاجر مواشى يدعى «ر. م»، الذى وجه بسرعة تشكيل فريق بحثي؛ لفحص البلاغ وملابساته.

شكل اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لسرعة كشف ملابسات اختفاء تاجر، وضم فريق البحث العميد منصور الدغيدى رئيس البحث الجنائى بنى سويف، والمقدم أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بنى سويف ومعاونوا المباحث، حيث تمكن فريق البحث من تحديد مكان المجني عليه حيث عثروا عليه جثة هامدة وبه إصابات بالرأس وغارقًا فى المياه بالقرب من قرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف والزرابي التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة. 

وتوصلت التحريات أن وراء الواقعة أحد أقارب المجنى عليه حيث تربطهما صلة أبناء عمومة، فى ظل وجود خلافات فى التجارة بينهما على إثرها استدرجه بدعوى تصفية الحسابات، وأثناء سيرهما انتهز الفرصة بعدم وجود مارة بالطريق وغافله وضربه على رأسه فسقط مغشيا عليه وبعدها ألقاه فى المياه وفر هاربًا. 

وتمكن المقدم أشرف الخولى رئيس مباحث مركز شرطة بنى سويف من ضبط المتهم فجرًا بعد عمل عدة أكمنة ثابتة وأخرى متحركة.

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وائل لطفي

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