برلمانى روسى: يجب محاكمة جميع مجرمى الحرب فى قوات كييف

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي على ضرورة محاكمة جميع مجرمي الحرب في قوات كييف، بمن فيهم المتورطون في قصف دونيتسك.

وأشار إلى أن قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك هو تأكيد آخر على "الحاجة إلى العملية الخاصة التي تنفذها روسيا لنزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا".

وأكد على أن "مقاتلي كييف يواصلون تدمير البنية التحتية المدنية في دونباس حتى خلال انسحابهم، معرضين حياة المدنيين للخطر".

وتابع: "هذا يشبه إلى حد بعيد الانتقام من سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على قرارهم الانفصال عن أوكرانيا وتحديد مصيرهم بأنفسهم".

وقصفت القوات المسلحة الأوكرانية النار الجزء الأوسط من دونيتسك بصواريخ غراد حوالي الساعة 9 مساء.

وحسب قيادة الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، أصيب 10 أشخاص بجروح جراء القصف.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن كييف تتجاوز حدود اللباقة في مطالبتها الغرب بالأسلحة، قائلًا إن هذا استفزاز مباشر يهدف إلى جر الغرب إلى الأعمال القتالية.

وقال لافروف، يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي أعقب زيارته إلى السعودية، إن هذه المخاطر المتعلقة بإشراك بلدان ثالثة في الصراع الأوكراني موجودة بالطبع، وما يطلبه نظام كييف، من رعاته الغربيين، يتجاوز كل حدود اللباقة والسلوك الدبلوماسي، كما يعد استفزازًا مباشرًا يهدف الى جر الغرب الى الأعمال القتالية.

ووفق لافروف، فإن "السياسيين الغربيين العاقلين" يفهمون مدى خطورة توسيع الصراع ولا يقبلون بهذه السيناريوهات، ولكن، لا يلتزم الجميع في الغرب بوجهة النظر هذه. "أقول بصراحة إنه في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة في الجزء الشمالي منه، هناك سياسيون مستعدون للذهاب إلى هذا الجنون من أجل إرضاء طموحهم، لكن الدول الجادة في الاتحاد الأوروبي بالطبع تدرك جيدًا أن هذه السيناريوهات غير مقبولة".

وأضاف لافروف أن موسكو سمعت ثمة تقييمات معقولة من واشنطن بشأن إمداد كييف بالأسلحة.