بينهم 3 أطفال.. نجاة 7 أشخاص من الموت فى حادث مرورى بالوادى الجديد

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، مساء اليوم، في حادث تصادم بين دراجتي تروسيكل، جنوب مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

كان قد تلقى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول 7 أشخاص لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تصادم تروسيكل مع آخر بالقرب من مدخل قرية "ناصر" جنوب مدينة الخارجة، أسفر عن إصابة كلا من: أسماء سيد محمد 25 عامًا، نجلاء سيد محمد، 23 عامًا، إبراهيم محمد أحمد، 43 عامًا، محمد إبراهيم محمد 16 عامًا، رهف عادل عيد 4 شهور، أحمد بهجت عبد الشافي 18 عامًا، عبدالرازق محمد يوسف 17 عامًا.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، و تحرر محضر بالحادث، وأحُيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.