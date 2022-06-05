الأحد 05 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهم 3 أطفال.. نجاة 7 أشخاص من الموت فى حادث مرورى بالوادى الجديد

إسعاف
إسعاف
ads

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، مساء اليوم، في حادث تصادم بين دراجتي تروسيكل، جنوب مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 

 

كان قد تلقى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول 7 أشخاص لمستشفى الخارجة التخصصي. 

 

تبين تصادم تروسيكل مع آخر بالقرب من مدخل قرية "ناصر" جنوب مدينة الخارجة، أسفر عن إصابة كلا من: أسماء سيد محمد 25 عامًا، نجلاء سيد محمد، 23 عامًا، إبراهيم محمد أحمد، 43 عامًا، محمد إبراهيم محمد 16 عامًا، رهف عادل عيد 4 شهور، أحمد بهجت عبد الشافي 18 عامًا، عبدالرازق محمد يوسف 17 عامًا.

 

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، و تحرر محضر بالحادث، وأحُيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة الوادي الجديد وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية حادث مرورى مدير أمن الوادي بمحافظة الوادى الجديد مستشفى الخارجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

انقطاع مسيرة التنمية.. العدو الأول لمصر

الأكثر قراءة

بالاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 فى محافظات مصر

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022 بالاسم فقط أو رقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية 2022 بالاسم فقط

رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أول مائة يوم من الحرب الروسية الأوكرانية

د.أحمد الخميسى

الفراعنة من أوكرانيا.. ظهرت الحقيقة

ماجد حبته

اجتماعات البنك الإسلامى

علي سعدة

الدين المعاملة

السمّاح عبد الله

دفاعًا عن أم كلثوم

صفاء النجار

أين وماذا حدث لحركية المعرفة فى الواقع العربى؟

سارة شريف

رمز أم سيادة؟

ماجد حبته

مصطفى كمال طلبة

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة.. عمدة مدينة بيت لحم: الاحتلال فصل المدينة التاريخية عن القدس

وقفة تضامنية مع أطفال فلسطين ضحايا الاحتلال فى مالى

إصابة صيادين برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة