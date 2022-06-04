السبت 04 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تعاين موقع حادث محور روض الفرج وتستعلم عن حالة المصابين

حادث مرور
حادث مرور
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بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انقلاب لوري نقل بترول وتصادمها بسيارة أخرى، حيث قام فريق من النيابة بالانتقال لمكان الحادث، وأجرى المعاينات اللازمة .

كما قامت النيابة العامة بالاستعلام عن حالة المصابين لبيان مدى إمكانية سؤالهم في الحادث، أصدرت تكليفا لرجال المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغًا بانقلاب سيارة نقل المواد البترولية، واشتعال النيران فيها بطريق محور روض الفرج، اتجاه الضبعة، واصطدم سيارة أخرى بها، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وإخماد الحريق.

وعثرت أجهزة الأمن على جثة سائق التريلا متفحمة بالكامل، وأصيب في الواقعة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث من الطريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.

المباحث الجنائية مصرع واصابة غرفة عمليات المواد البترولية اشتعال النيران رجال المرور رجال المباحث محور روض الفرج

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