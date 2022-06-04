غدًا.. المرافعة فى محاكمة المتهمين بقتل زوج شقيقتهما بالخصوص

تستكمل محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، رئيس الدائرة السابعة، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدى مكي، ومحمود عبدالحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، غدًا المرافعة في محاكمة المتهمين بقتل زوج شقيقتهم، بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وتضمن أمر الإحالة بالقضية رقم 7279 جنايات، قيام كل من "م. ح"، 34 سنة، عامل، وشقيقه "أ. ح" 20 سنة، سائق، مقيمين دائرة قسم الخصوص، بقتل زوج شقيقتهما "ع. ر"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأعدا لذلك الغرض سلاحًا ناريًا، "فرد خرطوش"، وسلاحًا أبيض "مطواة قرن غزال"، وتوجها إلى مكان تواجد المجني عليه وأطلق المتهم الثاني صوبه عيارًا ناريًا، والمتهم الأول طعنه بأماكن متفرقة بالجسد، أودت بحياته، وذلك على إثر خلافات أسرية بينهما.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص، بنشوب مشاجرة ووفاة شخص على إثرها بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة المدعو "عمر. ر"، إثر مشاجرة مع شقيقين بسبب خلافات أسرية بينهما.

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.