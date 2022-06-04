السيطرة على حريق سيارة «ميكروباص» بكفر الشيخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب بسيارة ميكروباص أمام مسجد الاستاد الرياضي، أسفر عن تفحم السيارة جراء التهام النيران لمحتوياتها من الداخل، دون حدوث أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في سيارة «ميكروباص» تحمل لوحات معدنية «ل و ج 5619».

انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية بكفر الشيخ، إلى موقع الحادث، والتي تمكنت من إخماد النيران التي التهمت محتوياتها من الداخل.

وبسؤال مالك السيارة، قال إنه يرجح أن يكون الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بذلك وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.