انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية

سقطت سيارة ملاكي داخل ترعة المريوطية بمنطقة شبرامنت نطاق قسم شرطة أبوالنمرس، ما أدى إلى إصابة السائق ومرافق و2 آخرين وتم إنقاذهم واستخراجهم من داخل السيارة.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث عن أن السبب الرئيسي اختلال عجلة القيادة وانتقل رجال الإنقاذ إلى المكان وتم انتشال السيارة من المياه ونقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلابها داخل ترعة المريوطية.

وتم انتشال السيارة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.