طاهر عبدالرحمن يكتب: معارك صحفية خاضها عميد الدراما دفاعًا عن الفن المصرى

أسبوع صاحب الليالى «4»

واجه «ورش الكتابة» و«المسرح السياحى» بكل قوة.. وخاض معركة ضد نجدة أنزور

كان اسامة انور عكاشة مقاتلا من طراز نادر.. كان يكتب ما يعتقده بغض النظر عن العواقب.. وكان يملك الشجاعة لتحمل ردود الفعل ايا كانت.. وكان المقال الصحفى وسيلته لخوض معارك فكرية متعددة.. وقد بدا كتابة المقال بانتظام فى مجلة روز اليوسف بعد تولى الاستاذ عادل حمودة لرئاسة تحريرها فى ١٩٩٢ واستمر يكتب فيها ست سنوات كاملة خاض خلالها عددا من المعارك الفكرية واثار عددا من القضايا الهامة كانت كلها متصلة بغيرته على مصر وعلى الفن المصرى والريادة المصرية.. فما ان ثارت احدى القضايا حول ورش كتابة السيناريو حتى سارع اسامة الى ابداء رايه فى هذه الظاهرة التى راها مشينة واطلق عليها (شبكات البغاء الادبى) رغم انها كانت تتقاطع مع مصالح عدد من اصحاب النفوذ فى عهده.. وما ان اعلن المخرج نجدت انزور عن راى سلبى فى الدراما المصرية حتى انطلق اسامة يدافع عن الفن المصرى وريادته.. وهو نفس السبب الذى دفعه لخوض معركة اخرى دفاعا عن ريادة المسرح المصرى الجاد فى وجه عدد من صناع المسرحيات الترفيهية التجارية.. فى هذا التحقيق التاريخى تعرض نماذج من المعارك الصحفية التى خاضها صاحب الليالى .

الاسم وحده، دون ألقاب أو وصف، دليل على حالة خاصة من الإبداع الذى استمر سنوات طويلة، قدّم فيها عشرات الأعمال الفنية، التى أصبحت علامات فارقة فى تاريخ الدراما المصرية والعربية.

هذا هو الجانب الأبرز والأهم فى مسيرة وسيرة أسامة أنور عكاشة، بكل ما يحمله الاسم من دلالات استقرت فى الوعى والخاطر، لكن هناك جوانب أخرى لها أهميتها تقدم لنا وجهًا، ليس مختلفًا بالطبع، وإنما يزيد من اكتمال تلك الشخصية المبدعة، منها كتابته للمسرح والسينما، وكذلك ككاتب مقال مشاغب أثار كثيرًا من القضايا الاجتماعية والفنية والثقافية والدينية، وتصدى بشجاعة لها، ليس فقط من منطلق مكانته ككاتب سيناريو أو مبدع، بل فى المقام الأول كمهتم ومهموم بالوسط الفنى والثقافى ومتابع جيد له.

هنا نتعرف على أسامة أنور عكاشة كاتب المقال، ونستعرض بعض معاركه على صفحات الجرائد والمجلات.

شبكات البغاء الفنى والأدبى

ربما كان عكاشة من أوائل مَن كتبوا بشجاعة عن واحدة من أغرب الظواهر السلبية فى الأوساط الفنية والأدبية، وكانت تعتبر من المسكوت عنها عن عمد، ألا وهى ظاهرة «ورش الكتابة»، حيث يقوم كاتب «درامى وسينمائى غالبًا» باختيار مجموعة من شباب الكتّاب ليشتركوا فى كتابة عمل واحد، ثم يتقاضوا أجرًا هزيلًا ويظهر العمل فى النهاية باسم الكاتب الشهير!

ولقد شبّه عكاشة هذا الأمر بـ«البغاء»، حيث لا يختلف الكاتب الذى يبيع قلمه عن المرأة التى تفرط فى شرفها مقابل أجر.

وفى مقال له بمجلة روزاليوسف «عدد ٢٠ يناير ١٩٩٧» كتب السيناريست الأشهر تحت عنوان: «شبكات البغاء الأدبى»، يقول إن قلم الكاتب هو شرفه وعرضه، لحمه ودمه، جسده وروحه، ولا ينبغى بأى شكل أن يبيع أحدهم كل ذلك مقابل أجر، مهما كان.

كانت مناسبة ذلك المقال هو ما كشفته التحقيقات فى قضية «المرسيدس» الشهيرة فى ذلك الوقت، قضية ممدوح الليثى، حيث قال كاتب سيناريو مغمور اسمه نبيل صبرى إنه هو كاتب سيناريو «شقة الحرية» الحقيقى.

بكلمات حادة وواضحة وصريحة ولا هدف منها سوى الحق، واصل عكاشة مقاله الشهير واعتبر أن ذلك النوع من «البغاء»- كما أسماه- يحتوى على عدة جرائم:

الأولى هى سرقة مادية، حيث تحصّل صاحب الورشة على الأجر الأعلى وترك «الفكة» للكاتب المغمور.

الثانية سرقة أدبية، تتمثل فى انتحال فكر الضحية والسطو عليه ونسبته إلى السارق.

الثالثة جريمة إفساد وتحريض على ممارسة البغاء الفنى والأدبى، تتمثل فى استغلال حاجة الشاب المبتدئ وإجباره على بيع نفسه.

الرابعة جريمة ضمير أخلاقى، تتمثل فى الكذب على الناس وخيانة أمانة القلم من كتّاب يفترض أنهم طليعة مصر.

هو ونجدة أنزور والفن

فى منتصف التسعينيات بدأت الدراما السورية تعلن عن نفسها، وفى الحقيقة فإنها قدّمت أعمالًا متميزة، أشاد بها الكثيرون وعلى رأسهم أسامة أنور عكاشة نفسه، بل لم يكتف بالإشادة بل كتب يطالب التليفزيون المصرى بعرض تلك الأعمال.

لكن على ما يبدو أن سكرة النجاح أخذت بعض السوريين لبعيد جدًا، فلم يكتفوا بالنجاح الذى حققوه، بل قام بعضهم بالهجوم على الفن المصرى بصفة عامة وعلى عكاشة بصفة خاصة.

كان من أبرز هؤلاء المخرج السورى المعروف نجدة أنزور، الذى دأب على مهاجمة الدراما المصرية واصفًا إياها بأنها «فن متخلف، لا تقوم له قائمة إلا بالدعاية المزيفة التى تبرع فيها الصحافة المصرية»، ولم يكتف بذلك بل وصف عكاشة بأنه «مجرد بالونة منفوخة بالهواء، ساهمت الصحافة فى جعله أسطورة مع أنه يكتب دراما متخلفة».

ووصف أنزور أعمال عكاشة بأنها أعمال إذاعية فى المقام الأول ولولا براعة المخرجين أمثال إسماعيل عبدالحافظ ومحمد فاضل وجمال عبدالحميد لسقطت تلك الأعمال ولم تلق نجاحًا.

كل ذلك دعا عكاشة إلى الرد وبقسوة، فى مقاله الشهير: حرب الأسلحة الفاسدة ضد مصر «عدد ٢١ أبريل ١٩٩٧ فى مجلة روزاليوسف» وصف فيه أنزور بأنه مصاب بالبارانويا، حاقد وموتور على مصر وفنها.

وبكلمات واضحة وصريحة كتب عكاشة يقول: نحن لا نستصغر أحدًا وإياكم أن تستصغروا شأن مصر.

المسرح السياحى وسمعة الفن المصرى

فى عدد روزاليوسف ٢٦ يونيو ١٩٩٣ كتب أسامة أنور عكاشة واحدًا من أهم مقالاته على الإطلاق، حيث بدا واضحًا غيرته الشديدة على قيمة الفن المصرى فى العموم، والفن المسرحى بصفة خاصة.

فى تلك الفترة ازدهر ما تمت تسميته بـ«المسرح السياحى»، وهى عبارة عن مسرحيات تؤلف وتقدم فى فصل الصيف لجمهور معين، هو السائحون من الدول العربية الخليجية، وهى ليست مسرحيات بالمعنى المعروف بل- كما كتب عكاشة: «سهرة رخيصة تقدم لذلك الجمهور ما يريده، وما يريده هو نجمة بضة يمكنها الكشف عن أكبر مساحة من اللحم الأبيض الذى يسيل اللعاب، ونجم من أراجوزات الكوميديا الغليظة القادر على زغزغة ذلك الجمهور بأكبر كمية من الإفيهات المكشوفة والمبتذلة».

يعترف عكاشة بأن ذلك النوع من المسرح موجود فى مصر من فترة طويلة، ولكنه كان داخل مصر فقط، يأتى إليه الجمهور برغبته، لكن- فى رأيه- أن كارثة الكوارث هى السماح لذلك المسرح بالذهاب إلى الجمهور فى بلده، فذلك يسىء إلى الفن المصرى كله.

يقر عكاشة فى مقاله بأنه وغيره حاولوا كثيرًا أن يتصدوا لذلك النوع الردىء من المسرح ولكنه فشل فى ذلك، حيث فرض المسرح السياحى نفسه، ولكنه لم يستطع السكوت على سفره إلى الخارج تحت أى دعوى أو تبرير، لأن ذلك سيؤدى إلى إهدار كرامة وسمعة الفن المصرى فى عمومه، وسيقتنع الجمهور العربى «الخليجى تحديدًا» بأن ذلك هو حقيقة الفن الذى يُقدم فى مصر، وهذا ضرر لا مثيل له.

من هنا كانت دعوة عكاشة إلى التدقيق فى نصوص وشكل العروض المسرحية التى تطلب السفر للخارج. كتب يقول: «امنعوا تلك العروض من السفر ويكفى ما نعانى منه هنا»، ودعا الرقابة لمشاهدة تلك الأعمال قبل سفرها بحيث تقيمها تقييمًا موضوعيًا وتقرر أيها الأصلح للعرض فى الخارج بما يخدم الفن المصرى ولا يضره.