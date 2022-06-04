السبت 04 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث تصادم سيارتين بطريق محور الضبعة

حادث تصادم
حادث تصادم
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لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، فى حادث تصادم سيارتين بالكيلو 55 بطريق محور الضبعة الإقليمي.

من جانبها، دفعت الإدارة العامة لمرور مطروح بأوناش المرور لرفع آثار حادث التصادم وإعادة حركة السير لطبيعتها وسحب الكثافات المرورية.

كان مرفق إسعاف مطروح قد تلقى بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور سيارتا إسعاف من وحدات إسعاف سيدى عبدالرحمن والزيتون الصحية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي، وهما: «محمود خليل عبداللطيف 35 عامًا من محافظة الشرقية، ويعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج والآخر مجهول الهوية».

 بينما تم إيداع جثة عبدالله إبراهيم علي 26 عامًا من مدينة طرابلس بليبيا ثلاجة مستشفى الضبعة المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة.

طريق محور الضيعه حادث تصادم بالكيلو 55 بطريق محور الضبعة الإقليمي سيارة الإسعاف الكثافات المرورية

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