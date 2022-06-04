السجن 3 سنوات لفنى تكييف سيارات اعتدى على فتاة قاصر فى القليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، مساء اليوم السبت، حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات، لفنى تكييف سيارات، لاتهامه وآخرين، صدرت أحكام من قبل بحقهم، تعدوا على طفلة بغير قوة، حال كونها لم تبلغ الـ18 من عمرها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبدالواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10398 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم الأول "م. م. ع"، 22 سنة، عامل، سبق الحكم عليه بالواقعة من قبل، تعدى على الطفلة "ن. ج. م"، بغير قوة حال كونها لم تبلغ الـ18 من عمرها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة الثانية، "ن. س. إ"، ربة منزل، صدر حكم سابق بحقها، اشتركت هي والمتهم الثالث "م. أ. إ"، فنى تكييف سيارات، على مساعدة المتهم الأول بأن أعدا له المكان اللازم لارتكاب جريمته، فسهلا له بذلك إتمام جريمته والتعدى على المجنى عليها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.