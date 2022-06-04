ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 5) بالسعودية

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر - 5) بمشاركة كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجيبوتى والسودان واليمن والذى استمر لأيام بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.



اشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيرانى لعناصر القوات الجوية، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه، تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح، كما نفذت القطع البحرية المشاركة بالتدريب الرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، كذلك التدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة، وحماية سفينة ذات شحنة هامة، والتدريب على صد الهجوم الجوى باستخدام وسائل الدفاع الجوي، إضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت التجانس الكبير بين الوحدات المشتركة فى التدريب.



يأتى التدريب (الموج الأحمر -5) استمراراً للتنسيق العسكرى الدائم والمستمر بين الدول المطلة على البحر الأحمر، وتأكيداً لمدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشاركة من تنسيق وتوافق أظهر مدى تفوقها فى قدراتها العسكرية خاصة فى مجال الأمن البحري.



حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلى قائد القوات البحرية الملكية السعودية واللواء بحرى أ ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية وعدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة فى التدريب.