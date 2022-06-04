السبت 04 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج للمقيدين الجدد بنقابة الصحفيين

محمد شبانة
محمد شبانة
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أعلن محمد شبانة، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، فتح باب الاشتراك للمقيدين بالدفعة الجديدة وأسرهم بمشروع العلاج بدون أي غرامات لمدة 15 يومًا وفق المتبع، وذلك بداية من الأحد 5 يونيو حتى الإثنين 20 يونيو.

وقال "شبانة": تعلن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين وبمناسبة حلف الدفعة الجديدة التي أقرتها لجنة القيد بجدول تحت التمرين، اليمين القانونية يوم السبت 4 يونيو الجاري، وبقرار من مجلس النقابة وتسهيلا على جميع الزملاء عن فتح باب الاشتراك للمقيدين بالدفعة الجديدة وأسرهم بمشروع العلاج بدون أي غرامات لمدة 15 يومًا وفق المتبع وذلك بداية من الأحد 5 يونيو حتى الإثنين 20 يونيو.

كما أعلن "شبانة" عن فتح باب الاشتراك الاستثنائي لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم بغرامة قدرها 200 جنيه وذلك لمدة أسبوع واحد تبدأ من الأحد 5 يونيو وتنتهي، الأحد 12 يونيو.

الصحفيين محمد شبانة لجنة الرعاية الصحية والإجتماعية نقابة الصحفيين مجلس الشيوخ

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