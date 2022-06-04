إصابة 5 فى حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 5 في حادث تصادم سيارة ربع نقل رقم «ف س 4126» مع ميكروباص رقم «ط ص ل 3564» بطريق «الإسماعيلية السويس» أمام قرية نفيشة، على بعد 15 كيلو عن مدينة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بأربع سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقى العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة ربع نقل رقم "ف س 4126"، مع ميكروباص رقم رقم "ط ص ل 3564"، بطريق "الإسماعيلية السويس"، أمام قرية نفيشة، على بعد 15 كيلو عن مدينة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.