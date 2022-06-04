تعرف على موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023

بعد انتهاء الامتحانات لعدد كبير من الصفوف الدراسية بدأ التساؤل عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، فخلال الأيام القليلة الماضية ظهرت النتيجة الخاصة بالشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية التي ظهرت في معظم المحافظات ولم يستثنى من الامتحانات حتى الآن سوى الشهادة الثانوية والتعليم الأزهري الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023

بالفعل قد ظهرت النتائج الخاصة بعدد كبير من الأعوام الدراسية لذا انتهى العام الدراسي انتهت للناجحين والمنقولين للصفوف الأعلى ومن هنا يكثر السؤال عن موعد العام الدراسي الجديد من قبل طلاب الشهادات لتحديد المدارس الجديدة المحتمل انتسابهم لها العام المقبل.

ومن ناحية أخرى لازال هناك شريحة كبيرة من الطلاب لازال أمامهم فترة حتى انتهاء العام الدراسي الحالي كونهم سيخضعوا لامتحانات الدور الثاني، من الراسبين أو المتخلفين عن بعض المواد لعذر ما حددته الدولة لقبول عدم حضور الإمتحانات، ونفس الأمر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء بعض الاختبارات على التابلت.

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ستنتهي في السابع من يوليو المقبل ويعقبها اختبارات شهادة الثانوية العامة 2022، ويعقد اختبارات الدور الثاني في أغسطس 2022.

موعد بداية العام الدراسي المقبل 2022-2023

ومن هنا بدأ عدد من أولياء الأمور والأهالي والطلاب على حدٍ سواء البحث عن موعد بداية العام الدراسي المقبل 2022-2023، للتحضير للعام الجديد خاصة لطلاب المدارس الخاصة والدولية نظرًا لأن العام الجديد يتطلب تحضير مبالغ مالية لسداد المصروفات ويضاف إليها شراء المستلزمات وكذلك الطلبة الجدد الملتحقين بالعملية التعليمية لأول مرة في التعليم العام والأزهري.

إعلان موعد بداية العام الدراسي المقبل 2022-2023 في أغسطس

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، فهي مسؤولة الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، وكذلك خطة الدراسة بالتواريخ والتي تتضمن يوم بدء الدراسة وامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني وعدد أسابيع الدراسة لكل مرحلة وموعد اختبارات كل من الفصل الدراسي الأول والثاني.

ومن المعتاد أن تعقد وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا ومؤتمرًَا صحفيًا يرأسه وزير التربية والتعليم الفني في النصف الثاني من أغسطس المقبل لبحث وضع خطة العام الدراسي الجديد، ك وتوضح فيها كافة التفاصيل بالعام الدراسي الجديد، لاسيما أنها بدأت تتلقى طلبات التحاق الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي منذ الأول من يونيو الجاري.

سبتمبر.. موعد بداية العام الدراسي المقبل 2022-2023

ويتردد كثيرًا على منصات التواصل الإجتماعي أن الموعد المقترح لبدء الدراسة في العام الدراسي المقبل، من قِبل وزارة التربية والتعليم لعودة العمل بالمدارس في بداية النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل ويسبقها المدارس الدولية بنحو أسبوعين.