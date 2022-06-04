40 حزبًا سياسيًا تطلق جلسات مناقشة لمحاور الحوار الوطنى

يطلق التحالف الوطني، المكون من 40 حزبا سياسيا، جلسات مناقشة عن المحاور الرئيسية بأجندات الأحزاب السياسية للتحالف الوطني.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن اللقاء الأول للتحالف سيعقد الاثنين المقبل بمقر حزب إرادة جيل، وسيدور حول المحور الاقتصادي، وسيكون بحضور رؤساء جميع أحزاب التحالف أو من ينوبهم.

وأضاف مطر، في بيان صادر عن تحالف الأحزاب المصرية: "نظرا لأهمية الحوار الوطني الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظرا لأهمية دور الأحزاب فى هذا الحوار، وبناء على مناقشة واسعة داخل التحالف حول ترتيب جلسات مناقشة المحاور الرئيسية التي وردت بالتقارير الخاصة بأحزاب التحالف- قرر التحالف عقد عدة لقاءات لعدد من المحاور، وهى المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والمحور السياسي".

وأشار إلى أن الجلسة الأولى يوم الإثنين من الأسبوع الجاري بحضور كافة رؤساء تحالف الأحزاب، ومشاركة الخبير الإعلامي سامي عبدالعزيز.

وأكد مطر أن أحزاب التحالف اتفقت على مبادئ أساسية حول الحوار الوطنى، وتوافقت أيديولوجيًا عليها، خاصة أن المبادئ الأساسية التي تكوّن عليها التحالف هى الانحياز الأساسى للوطن والمواطن، والسعي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتفكير فى احتياجاتهم ومناقشة مشكلاتهم، مضيفا: الرئيس عبدالفتاح السيسى هو رمز للشعب المصري وخط أحمر لا يجوز المساس به، إضافة إلى تقديرنا الكبير لتضحيات وبطولات والدور الوطني الذي تلعبه القوات المسلحة والشرطة، ودعمنا الكامل لهاتين المؤسستين العريقتين.