لإنشاء المونوريل.. إغلاق شارع على أمين بمدينة نصر 30 يوما

أغلقت الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة ، شارع علي أمين بمدينة نصر، وذلك لاستكمال أعمال مشروع المونوريل، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات:



وتتلخص عملية الإغلاق فى النقاط الآتية:



- غلق كلي لشارع علي أمين بمدينة نصر لمدة 30 يوما



- الغلق بسبب استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "المونوريل"



- تشمل عملية الغلق الكلىي للشارع بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخاري بالاتجاه القادم من شارع إمتداد رمسيس,



- إجراء تحويلة مرورية لحركة السيارات اتجاه الطريق الممهد بجزيرة المنتصف (داخل منطقة الأعمال).



- الأعمال تجرى ليلا ونهارا لمدة شهر بالكامل.



- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة.



- إدارة المرور نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.



- مراقبة غرف العمليات لحركة المركبات منعا لظهور كثافات مرورية.