السبت 04 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لإنشاء المونوريل.. إغلاق شارع على أمين بمدينة نصر 30 يوما

المونوريل
المونوريل
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أغلقت الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة ، شارع علي أمين بمدينة نصر، وذلك لاستكمال أعمال مشروع المونوريل، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات:

وتتلخص عملية الإغلاق فى النقاط الآتية: 

- غلق كلي لشارع علي أمين بمدينة نصر لمدة 30 يوما 

- الغلق بسبب استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "المونوريل"

- تشمل عملية الغلق الكلىي للشارع بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخاري بالاتجاه القادم من شارع إمتداد رمسيس, 

- إجراء تحويلة مرورية لحركة السيارات اتجاه الطريق الممهد بجزيرة المنتصف (داخل منطقة الأعمال). 

- الأعمال تجرى ليلا ونهارا لمدة شهر بالكامل.

- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة.

- إدارة المرور نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

- مراقبة غرف العمليات لحركة المركبات منعا لظهور كثافات مرورية.

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