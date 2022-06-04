لإنشاء المونوريل.. إغلاق شارع على أمين بمدينة نصر 30 يوما
أغلقت الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة ، شارع علي أمين بمدينة نصر، وذلك لاستكمال أعمال مشروع المونوريل، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات:
وتتلخص عملية الإغلاق فى النقاط الآتية:
- غلق كلي لشارع علي أمين بمدينة نصر لمدة 30 يوما
- الغلق بسبب استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "المونوريل"
- تشمل عملية الغلق الكلىي للشارع بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخاري بالاتجاه القادم من شارع إمتداد رمسيس,
- إجراء تحويلة مرورية لحركة السيارات اتجاه الطريق الممهد بجزيرة المنتصف (داخل منطقة الأعمال).
- الأعمال تجرى ليلا ونهارا لمدة شهر بالكامل.
- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة.
- إدارة المرور نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
- مراقبة غرف العمليات لحركة المركبات منعا لظهور كثافات مرورية.