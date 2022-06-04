توزيع الدرجات فى نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

يبحث طلبة وطالبات 3 إعدادي عن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2022 فور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في كل محافظة، حيث شهد اليومين الماضيين ظهور نتيجة الترم الثاني في كثير من المحافظات.

ونقدم هذا التقرير توزيع الدرجات في الشهادة الإعدادية ودرجة النجاح التي يحتاجها الطالب للانتقال للصف الأول الثانوي.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2022

ويبحث طلاب الشهادة الإعدادية 2022 عن درجات المواد الصف الثالث الإعدادي والمجموع الكلي، وتأتي الدرجات كالتالي:

اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح من 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20.

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30.

العلوم:40 درجة، والنجاح من 20.

المجموع الكلى: 280 درجة، والنجاح من 140.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2022 المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة النهائية 40، ودرجة النجاح 20 درجة.

التربية الفنية: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

كيفية حساب النسبة المئوية في الشهادة الإعداية

من خلال الآلة الحاسبة قم باتباع الأتي:

1- قم بكاتبة المجموع النهائي للدرجات التي حصلت عليها في مجموع نتيجة الترم الأول والترم الثاني.

2- ثم قم بقسمة الناتج على المجموع النهائي الذي يمثل 280 درجة.

3- ثم قم بضرب الناتج في 100.

4- وإضغط يساوي، وستحصل على نسبتك المئوية في الشهادة الإعدادية.

ويمكن الحصول على نتيجة الاعدادية من الروابط التالية:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الغربية

مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة البحيرة

مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة للاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي.

نتيجة إعدادية قنا 2022

مديرية التربية والتعليم محافظة قنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

تنسيق الثانوية العامة 2021

وكان تنسيق الثانوية العامة محافظة الإسكندرية هو 225 درجة.

وبلغ تنسيق الثانوية العامة محافظة الشرقية للعام الدراسي 2022، 238 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2021-2022 هو 250 درجة.

وتنسيق الثانوية العامة محافظة البحيرة للعام الدراسي 2021-2022 فهو 250 درجة.

أما تنسيق الثانوية العامة محافظة القليوبية للعام الدراسي 2021-2022 فهو 235 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة المنيا للعام الدراسي 2021-2022 فهو 230 درجة.