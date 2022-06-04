السبت 04 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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توزيع الدرجات فى نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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يبحث طلبة وطالبات 3 إعدادي عن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2022 فور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في كل محافظة، حيث شهد اليومين الماضيين ظهور نتيجة الترم الثاني في كثير من المحافظات.

ونقدم هذا التقرير توزيع الدرجات في الشهادة الإعدادية ودرجة النجاح التي يحتاجها الطالب للانتقال للصف الأول الثانوي.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2022

ويبحث طلاب الشهادة الإعدادية 2022 عن درجات المواد الصف الثالث الإعدادي والمجموع الكلي، وتأتي الدرجات كالتالي:

اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح من 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20.

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30.

العلوم:40 درجة، والنجاح من 20.

المجموع الكلى: 280 درجة، والنجاح من 140.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2022 المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة النهائية 40، ودرجة النجاح 20 درجة.

التربية الفنية: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

كيفية حساب النسبة المئوية في الشهادة الإعداية

من خلال الآلة الحاسبة قم باتباع الأتي:

1- قم بكاتبة المجموع النهائي للدرجات التي حصلت عليها في مجموع نتيجة الترم الأول والترم الثاني.

2- ثم قم بقسمة الناتج على المجموع النهائي الذي يمثل 280 درجة.

3- ثم قم بضرب الناتج في 100.

4- وإضغط يساوي، وستحصل على نسبتك المئوية في الشهادة الإعدادية.

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رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

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رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022 بالاسم فقط أو رقم الجلوس

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رابط بوابة الأزهر لنتائج 2022.. وموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

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مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 فى محافظة القاهرة

ويمكن الحصول على نتيجة الاعدادية من الروابط التالية:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الغربية

مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية. 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة البحيرة

مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة للاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي. 

نتيجة إعدادية قنا 2022

مديرية التربية والتعليم محافظة قنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 

تنسيق الثانوية العامة 2021

وكان تنسيق الثانوية العامة محافظة الإسكندرية هو 225 درجة.

وبلغ تنسيق الثانوية العامة محافظة الشرقية للعام الدراسي 2022، 238 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2021-2022 هو 250 درجة.

وتنسيق الثانوية العامة محافظة البحيرة للعام الدراسي 2021-2022 فهو 250 درجة.

أما تنسيق الثانوية العامة محافظة القليوبية للعام الدراسي 2021-2022 فهو 235 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة المنيا للعام الدراسي 2021-2022 فهو 230 درجة.

الصف الثالث الاعدادي الشهادة الاعدادية توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي نتيجة الترم الثاني حساب النسبة المئوية تنسيق الثانوية العامة 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

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لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

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