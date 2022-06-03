الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

ضبط 7 أطنان دواجن فاسدة داخل ثلاجة مواد غذائية بالجيزة

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
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صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة 7 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص في الجيزة.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته 7 أطنان "دواجن مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها "حروق تجميد- سائل انفصالي دموي" وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

 وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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