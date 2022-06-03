الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 236 ألف قرص أدوية مهربة داخل مركز لعلاج العظام بالجيزة

أدوية مهربة
أدوية مهربة
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تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة من ضبط 236 ألف قرص أدوية مختلف الأنواع مهربة جمركيًّا، وغير مسجلة بوزارة الصحة ذات أثر بالغ الضرر في الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة داخل مركز لعلاج العظام والعمود الفقرى فى الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بورود معلومات للإدارة عن قيام مالك مركز لعلاج العظام والعمود الفقرى بمحافظة الجيزة بحيازة كمية كبيرة من الأدوية المهربة جمركيًّا وغير مسجلة بوزارة الصحة ذات أثر بالغ الضرر في الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مركز لعلاج العظام والعمود الفقرى وضبط مالكها، وبتفتيش المركز عثر بداخله على 236 ألفا و300 قرص أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًّا.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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