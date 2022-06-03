مصرع فتاتين في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بمصر القديمة

لقيت فتاتين مصرعهما وأصيبت ثالثة فى حادث تصادم وقع مساء اليوم الجمعة، بين سيارة نقل بدراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة مصر القديمة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة ورفع الحطام وتسيير الحركة المرورية.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة مصر القديمة.

على الفور انتقل رجال المباحث وتبين من خلال الفحص، أنه أثناء استقلال الفتاتين لدراجة نارية خلف أحد الأشخاص صدمتهما سيارة نقل أعلى الطريق مما أسفر عن سقوطهما أسفل السيارة ووفاتهما وإصابة قائد الدراجة النارية.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وأضاف بأنه لم يتعمد دهسهما.