غدًا.. سماع مرافعة دفاع المتهم بهتك عرض طفلة فى منشأة ناصر

تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، غدا السبت، برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، ومحمد المندراوي، وأمانة سر رفاعي فهمي، وحسام كمال إلى مرافعة دفاع المتهم بهتك عرض طفلة في منطقة منشأة ناصر.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1995 لسنة 2022 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 65 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، أن المتهم "رجب. ي" خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها "ل. م "بأن استدراجها داخل الحانوت الخاص به وأنزوى بها بعيدًا عن أعين المارة ممن لهم حق رعايتها مستغلاً حداثة سنها بدعوى اللهو سويًا تمهيدًا لارتكاب جريمته.

كما اقترنت جناية الخطف بأخرى، وهي هتك عرض الطفلة المجني عليها "ل. م" ، وذلك حال كونها لم تتجاوز 12 عامًا ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استغل تواجدها داخل الحانوت خاصته بمفردها فتولدت لديه نية التعدي على جسدها بالكامل، ونفاذًا لما جال بخاطره حسر ملابسه مستغلاً حداثة سنها وعاشرها معاشرة الأزواج ولمس جسدها بالكامل.

وأوضحت والدة المجني عليها أنها أرسلت طفلتها إلى الحانوت الخاص بالمتهم لشراء بعض المتطلبات، وعندما تأخرت أرسلت ابنها للبحث عن شقيقته بمحل المتهم وعند عودتها أخبرتها بقيام المتهم باستدراجها بعيدًا عن أعين المارة، وقام بملامسة جسدها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلب منها عدم إبلاغ أحد عما بدر منه.

وكشفت تحريات المباحث إلى صحة ما شهدت به والدة المجني عليها من استدراج المتهم لابنتها إلى داخل الحانوت الخاص به بعيدًا عن أعين المارة، مستغلاً حداثة سنها وهتك عرضها.