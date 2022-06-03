ضبط مدير مخبز سياحى حجب 10.5 طن دقيق من التداول بالجيزة

تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، من ضبط مدير مخبز سياحي بدون ترخيص لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 10.5 طن دقيق أبيض، بقصد بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من الدقيق الأبيض بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 10.5 طن دقيق أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.