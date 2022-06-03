«بروحين».. مشروع تخرج بإعلام القاهرة لتسليط الضوء على الآباء المعيلين

قام مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة بإنتاج فيلم وثائقي تحت عنوان "بروحين".

وذلك في إطار مشروع تخرجهم، ويضم فريق عمل المشروع ٢٢ طالبًا وطالبة تحت إشراف عام أ.د هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، ود. مها الوزير المشرف العام على تدريب الفيديو، ود. دعاء عصام المشرف العام في المشروع.

ويعرض الفيلم نماذج إيجابية لآباء رغم انفصالهم عن زوجاتهم أو وفاتهن، إلا أنهم اختاروا أن يتولوا مسئولية أولادهم بأنفسهم دون الزواج مرة أخرى؛ ليقوموا بدور الأب والأم.

وجاء اسم الفيلم (بروحين) تعبيرًا عن الأدوار المزدوجة التي يقوم بها هؤلاء الآباء، حيث إنهم يقومون بدور الأب والأم في نفس الوقت.

ويتناول الفيلم قصة هؤلاء الآباء ومواقف متنوعة مع أولادهم، والتي كان منها الصعب ومنها الطريف، وذلك حتى يلمسوا شعور المشاهد، ويجعله يرى الحياة بمنظور مختلف.

كما يحتوى الفيلم على أغنية للآباء من تأليفهم وإنتاجهم، وذلك بهدف إضافة البعد الإنساني وبعض الألفة إلى الفيلم، خاصة أن الآباء هم محور الأحداث.

وتقول مريم حاتم مخرجة الفيلم: "في وسط النماذج السلبية للرجال المنتشرة على سطح المجتمع للأسف، أردنا إعطاء بريق من الأمل، وواجهتنا بالطبع صعوبات كبيرة لإقناع الآباء بالظهور؛ خاصة في ظل إيمانهم بانهم ليسوا أبطالًا وإنما يقومون بأدوارهم الطبيعية وخوفهم على نفسية أطفالهم".

وأضافت مريم محمود إحدى مصوري الفيلم: "أحببت شخصيات الفيلم، واستطعت الاندماج سريعًا معهم ومع أبنائهم والتقاط الكثير من اللقطات السلسة الجميلة والمعبرة عنهم وعن حكاياتهم".

كما علقت ريهام ربيع إحدى معدي الفيلم، قائلة: "استغرقنا وقتًا طويلًا للوصول لهذه النماذج المشرفة من الآباء وكانوا متعاونين معنا، وأعطونا المعلومات التي ساعدتنا في كتابة السيناريو المبدئي للفيلم بشكل وافٍ".

ويضم فريق عمل المشروع كلًا من:

مريم حاتم

أميرة سامي

أمينة شوقي

دينا العمودي

روان سامح

أحمد كامل

مريم محمود

منصور مجاهد

أمنية عادل

آية علاء

ريهام ربيع

فاطمة عبدالنبي

ميرنا صفوت

رويدة محمد

أحمد ناجي

ميرا ماهر

ميرنا أحمد

يارا ياسر

يوسف عادل

كريستينا سمير

محمد شعبان

نور هشام.