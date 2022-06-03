السيطرة على حريق شقة سكنية فى وسط القاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بشقة سكنية، في شارع شريف، بمنطقة وسط البلد في القاهرة دون إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق وانتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية، بشارع شريف بمنطقة وسط البلد، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعمين بـ3 سيارات إطفاء، لمحاصرة الحريق وإخماده، وجار السيطرة على النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.