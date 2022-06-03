الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة أمام عقار بـ6 أكتوبر

ضبط
ضبط
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تمكن ضباط مباحث الجيزة من إلقاء القبض على  المتهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة أمام عقار في مدينة 6 أكتوبر تم تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على طفلة رضيعة أمام عقار بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على طفلة حديثة الولادة خالية من الإصابات، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة، التي رصدت سيدة تلقي الطفلة أمام العقار وتفر هاربة.

توصل رجال المباحث لهوية السيدة المتهمة، وتم القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وجاري مناقشتها لكشف ملابسات تخلصها من الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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