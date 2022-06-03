مدبولى: عدد سكان مصر زاد 22 مليونًا خلال 10 سنوات

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر لديها تحدٍ آخر يتمثل في النمو السكاني المستمر، حيث زاد عدد السكان خلال هذا العقد بمتوسط مليوني نسمة إضافية كل عام، أى زاد عدد سكان مصر خلال السنوات العشر بحوالى 22 مليون نسمة، وهو ما يمثل تعداد دول كاملة وليس دولة واحدة، وهو الأمر الذي يعكس مدى التحدى الذي كانت تواجهه الدولة المصرية خلال هذه الفترة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مدبولي، اليوم، في جلسة نقاشية حول القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في مصر، بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلي القطاع الخاص، والمستثمرين، على هامش الدورة الـ47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 بشرم الشيخ.