الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة أب ونجله فى حريق اندلع بشقتهما بالإسماعيلية

حريق
حريق
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لفظ رجل أنفاسه الأخيرة وأصيب نجله في حريق نشب داخل شقتهما الكائنة بالطابق الخامس في مدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد يونس الطحاوي، رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حريق نشب منزل سكني بطابق الخامس بمدينة المستقبل.

ودفع اللواء خالد كامل، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية بسيارة إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده لباقي المنازل المجاورة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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