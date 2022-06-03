الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مشايخ سيناء يشكرون الرئيس السيسى على تنفيذ مشروع التجلى الأعظم

جريدة الدستور
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مكونات مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في إطار جولته بمدينة سانت كاترين.

وكان في استقبال مدبولي بأرض الموقع، عدد من مشايخ القبائل البدوية في المنطقة، الذين توجهوا بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة على تنفيذ هذا المشروع المهم، وأكدوا أنه يشكل فرصة كبيرة وواعدة بالمنطقة.

كما توجهوا بالشكر إلى القيادات التنفيذية على تعاونهم خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أنهم يلمسون تغييرًا ملحوظًا في الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يتم تنفيذه لهم، وسيكون فرصة ممتازة للعمل والتشغيل لأبناء المنطقة، فالأولوية للعمل ستكون لأهالي المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع أحد المشروعات السياحية التي تنفذها الدولة، للاهتمام بموقع مقدس.

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