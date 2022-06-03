مصرع 3 أشخاص فى حادث قطار بمدينة ميونخ الألمانية

قتل شخص وأصيب عدة أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، في حادث قطار بمدينة ميونخ في ألمانيا.

وقالت الشرطة الألمانية إن سبب الحادث لم يعرف بعد، كما أنه لا يزال قيد التحقيق.

وأعلنت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان»، أمس الخميس، عن تأخر الرحلات على الطريق بين العاصمة برلين ومدينة هانوفر بما يتراوح بين 50 و70 دقيقة؛ بسبب غلق هذا الخط إثر حادث تصادم قاطرتين في مدينة فولفسبورغ.

وأشارت المتحدثة إلى تحويل مسار قطارات الرحلات البعيدة، لافتة إلى أنها ستتوقف في مدينة براونشفايج بدلا من فولفسبورج.